Коллега МаскиШоу прекрасно изложил произошедшее в СКР. Вкратце повторюсь: достаточно молодой следователь развёл мошенников на огромные деньги в биткоинах, далее курс биткоина взлетел и он стал обладателем какой-то нереальной для понимания простых смертных суммы (если всё сегодня перевести в рубли, это будет 17 миллиардов).
Синдром Шуры Балаганова
Комментарии
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Андрей
Бюджет пополнился за счёт мошенников.😀
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21 час.
ninikooo Митусова
Влепить ему « максимальный» срок, с конфискацией, с разжалованием- какой он офицер?! С волчьим билетом, чтобы это д… мо не всплыло где/ то когда- то , как Васильева.
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19 час.
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