Радемира и Леонель: в новосибирском ЗАГСе назвали самые редкие имена ноября

Управление по делам записи актов гражданского состояния подвело итоги за ноябрь.Управление по делам ЗАГС в Новосибирской области опубликовало самые популярные и самые редкие варианты имён, которые жители региона давали детям в ноябре 2023 года.
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