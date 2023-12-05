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Радемира и Леонель: в новосибирском ЗАГСе назвали самые редкие имена ноября

Радемира и Леонель: в новосибирском ЗАГСе назвали самые редкие имена ноября

Управление по делам записи актов гражданского состояния подвело итоги за ноябрь.Управление по делам ЗАГС в Новосибирской области опубликовало самые популярные и самые редкие варианты имён, которые жители региона давали детям в ноябре 2023 года.

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