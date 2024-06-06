Девушка и ребенок пострадали на пожаре в сысертском районе

В селе Новоипатово Сысертского района вечером 5 июня сгорел жилой дом, баня и надворные постройки. Как рассказали «Новому Дню» местные жители, пострадали 17-летняя девушка и 5-месячный ребенок, их с ожогами увезли в больницу в Екатеринбург.
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