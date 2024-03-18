Макрон требует мира

Гений про злодейства Я не знаю, как вас, а меня Емельян Макрон уже реально достал. Я не очень понимаю его заинтересованности в исходе конфликта, и мне кажется, что он - Макрон, а не конфликт - сует свой галльский нос совсем не туда, куда надо.