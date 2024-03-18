Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Биченова
    Папа был хорош! И нет теперь широкой спины, которая прикроет этого недоартиста и туда ему и дорога, в небытие.О Ширвиндте Мише ...
  • лина любимцева
    А мой сосед требует сделать санитарную зону до Львова.«По Житомирскую и...
  • Дарья Ли
    нужнобыло посадить и разобрать на запчасти, летчика на УкрДва дня в НАТО и ...

Макрон требует мира

Макрон требует мира

Гений про злодейства Я не знаю, как вас, а меня Емельян Макрон уже реально достал. Я не очень понимаю его заинтересованности в исходе конфликта, и мне кажется, что он - Макрон, а не конфликт - сует свой галльский нос совсем не туда, куда надо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Макрон прежде всего педераст с вывернутыми мозгами....
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Лондон, сыграв на обиде Макрона за Африку, сделал из него &quot;полезного идиота&quot;, который до смерти перепугал европейцев (еще и на фоне падения уровня жизни) и заставил их задуматься, что НАТО и Брюссель надо гнать на хрен как можно скорее, уже в этом году))
Ответить
1 час.
ВК
Вад Кук
И кончит жизнь так как и его кумир
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх