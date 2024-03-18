Гений про злодейства Я не знаю, как вас, а меня Емельян Макрон уже реально достал. Я не очень понимаю его заинтересованности в исходе конфликта, и мне кажется, что он - Макрон, а не конфликт - сует свой галльский нос совсем не туда, куда надо.
Макрон требует мира
Комментарии
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Валентин Щербаков
Макрон прежде всего педераст с вывернутыми мозгами....
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2 час.
Natalija Osminina
Лондон, сыграв на обиде Макрона за Африку, сделал из него "полезного идиота", который до смерти перепугал европейцев (еще и на фоне падения уровня жизни) и заставил их задуматься, что НАТО и Брюссель надо гнать на хрен как можно скорее, уже в этом году))
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1 час.
ВК
Вад Кук
И кончит жизнь так как и его кумир
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1 час.
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