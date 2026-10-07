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Царьград

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hh.ru выявил самые востребованные профессии в России в 2026 году

hh.ru выявил самые востребованные профессии в России в 2026 году

С начала 2026 года в России самыми востребованными профессиями стали продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и водители-экспедиторы.

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