Американские СМИ заявили, что Украина может «случайно» нанести удар по ядерным объектам России, и тогда война станет ядерной Юлия СоколоваКонфликт между Россией и Украиной, за которым пристально следит мировая общественность, в последние месяцы не только не теряет своей остроты, но и приобретает всё более тревожные очертания, некоторые .