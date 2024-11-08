Американские СМИ заявили, что Украина может «случайно» нанести удар по ядерным объектам России, и тогда война станет ядерной Юлия СоколоваКонфликт между Россией и Украиной, за которым пристально следит мировая общественность, в последние месяцы не только не теряет своей остроты, но и приобретает всё более тревожные очертания, некоторые .
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