«Теперь русского виноватым сделают»: старшеклассник провел «урок воспитания» приезжему ровеснику. Тот буллил младшеклассников

В Владимир Эти твари боятся только силу. К этому и надо их приучать. Что всегда, везде и за все они получат сокрушительный удар в зубы!!!

ИИ Иван Иванов Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!