Avia.pro - СМИ Один на один: школьное противостояние в Братске В сети появилось видео, снятое в каком-то помещении, возможно школе Братска, где старшеклассник вступил в одиночное «воспитательное» разбирательство с ровесником из числа иноземцев.
«Теперь русского виноватым сделают»: старшеклассник провел «урок воспитания» приезжему ровеснику. Тот буллил младшеклассников
Комментарии
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В
Владимир
Эти твари боятся только силу. К этому и надо их приучать. Что всегда, везде и за все они получат сокрушительный удар в зубы!!!
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6 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 час.
Светлана Ефименко
а как наших ребят избивают приезжие это как71 МОЛОДЕЦ ПАРЕНЬПОКАЗАЛ КТО ХОЗЯИН , А КТО ГОСТЬ И ПУСТЬ НЕ ТРОГАЮТ НАШИХ РЕБЯТ И ДЕВЧЕНОК! А ТО ПРИВЫКЛЫ ТОЛПА НЕДОНСКОВ НА ОДНОГО И ПРИТОМ МАЛЕНЬКОГО!А ПОТОМ ЕГО ПРЯЧЕТ ДИАСПОРА И ЗАЧИЩАЕТ, А НАШИХ КОЛОТЯТ ВСЕЙ ТОЛПОЙ!ОСОБЕННО КТО ПРИШЕЛ С ВОЙНЫ И ЕЩЕ ИНВАЛИД!
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4 час.
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