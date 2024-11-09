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Обвинением в адрес главного прокурора МУС началось самопожирание этого ведомства: посмел тронуть премьера Израиля

Обвинением в адрес главного прокурора МУС началось самопожирание этого ведомства: посмел тронуть премьера Израиля

Скандально известный Международный уголовный суд (МУС) – тот самый, который выдал так называемый «ордер на арест» президента России Владимира Путина – начал расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана из-за обвинений … в сексуальных домогательствах.

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