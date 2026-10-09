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Новости Липецка

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Мошенники создали фейковый аккаунт министра финансов Липецкой области в MAX

Мошенники создали фейковый аккаунт министра финансов Липецкой области в MAX

В мессенджере MAX появился поддельный аккаунт министра финансов Липецкой области Светланы Володиной. От ее имени мошенники пишут пользователям.

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