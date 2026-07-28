Для замены американского изделия: Южная Корея показала зенитную ракету КСАМ-II Южнокорейская компания LIG Nex1 показала производственную линию, на которой был развёрнут .
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Для замены американского изделия: Южная Корея показала зенитную ракету КСАМ-II Южнокорейская компания LIG Nex1 показала производственную линию, на которой был развёрнут .
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