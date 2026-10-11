Ресторан из Братска вошел в шорт-лист гастропремии WHERETOEAT RUSSIA

В России ежегодно проводят гастропремию WHERETOEAT RUSSIA — 2026. 10 октября учредители премии опубликовали шорт-лист ресторанов по Сибири.
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