Фальков: число платных мест в вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч

С 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает РИА Новости.