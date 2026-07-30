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Вольфсон: жильцы домов могут сами определять ставку аренды подвалов

Вольфсон: жильцы домов могут сами определять ставку аренды подвалов

Владельцы квартир могут самостоятельно устанавливать арендную плату и решать, как распорядиться доходами от сдачи подвалов, крыш и фасадов, заявил член Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Вольфсон («Единая Россия»).

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