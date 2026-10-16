Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – О дизельной сделке и отключении Украины от разведданных;19:53 – Как Зеленский хочет поучаствовать в дизельной сделке России и США;25:06 – О противостоянии Зеленского и Кличко.