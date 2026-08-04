Израиль выступил против предложенного США плана разоружения ХАМАС

Ожидалось, что после заключения сделки о разоружении, представленной президентом США Дональдом Трампом в ночь на 31 июля, израильские силы отойдут к желтой линии – рубежу между зонами ответственности ЦАХАЛ и ХАМАС в секторе Газа.
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