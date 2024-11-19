Какао как лекарство для сосудов: открытие ученых из Бирмингема Ольга ВайленкоВ мире, где стресс стал неотъемлемой частью повседневной жизни, учёные продолжают искать способы минимизировать его негативное влияние на организм.
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