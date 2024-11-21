В Татарстане потеплеет до +4 градусов

В четверг, 21 ноября, в Татарстане столбики термометров поднимутся до 0…+4 градусов в дневное время. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь и снег.
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