Кирби: Белый дом планирует помогать как Израилю, так и Украине

Белый дом собирается оказывать поддержку как Израилю, так и киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил представитель администрации президента Соединенных Штатов Джон Кирби.
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