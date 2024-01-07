На Западе усомнились в угрозе со стороны России

Британский полковник в отставке Ричард Кемп 6 января заявил, что ряд западных лидеров не верит в угрозу со стороны России, иначе они бы давно задействовали все средства и поставили Украине вооружения для «победы».
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