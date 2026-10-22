Как в Египте обманывают российских туристов Египет манит российских туристов круглый год: теплое море, богатая история, пирамиды, наконец.
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