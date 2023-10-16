Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тахир Сукуров
    Лучше пошла бы работать геникологом у всего этого ЛГБТ сообщества. Сразу обогатилась бы. И востребованность была бы 1...Ковитиди: глава Е...
  • В К
    Тварь махнорылая!Пашинян: российск...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    На ваучеры закупил наверное.... Когда евреи узнают за чей счет и сколько наварил на этом шоу, их кондрашка хватит... ...Чубайс развозит г...

Путин заявил, что для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины

Путин заявил, что для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины

Для Российской Федерации чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины. Глава российского государства Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая пояснил, что безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх