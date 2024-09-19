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Кредиты на новое жилье стали брать вдвое реже после отмены льготной ипотеки

Кредиты на новое жилье стали брать вдвое реже после отмены льготной ипотеки

Отмена льготной ипотеки под 8% резко сократила обращения россиян за кредитами на строящееся жилье. В июне 2024 года 47% всех выданных в стране займов приходилось на покупку жилья в новостройках, но уже через месяц эта цифра упала почти в 2,5 раза – до 19%.

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