Кредиты на новое жилье стали брать вдвое реже после отмены льготной ипотеки

Отмена льготной ипотеки под 8% резко сократила обращения россиян за кредитами на строящееся жилье. В июне 2024 года 47% всех выданных в стране займов приходилось на покупку жилья в новостройках, но уже через месяц эта цифра упала почти в 2,5 раза – до 19%.