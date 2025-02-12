Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Баку начали снимать надписи со здания Русского дома

В Баку начали снимать надписи со здания Русского дома

Русские и соседи. Когда русские кормят соседей, соседи их презирают. Когда перестают кормить, соседи их ненавидят.

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Комментарии
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Eduard
Потому что Путин слишкоммягок в власти,при Сталине обэтом мысли бы не возникло! А мы на каждомшагу,каждую сволочь&quot;партнерами&quot; называем,Хотяэто слово вообще к этому не относится,они враги!
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9 час.
В К
Если наши власти не очухаются, эти бараны начнут звёзды с кремля снимать!
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8 час.
Н
Наталья
Как долго Россия будет утираться от плевков?
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5 час.
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