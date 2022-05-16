В Китае придумали нетоксичный клей для фанеры – из глюкозы и лимонной кислоты

Исследователи Юго-Западного Лесного Университета в Куньмине (провинция Юньнань, КНР) разработали на основе экологичных компонентов – лимонной кислоты и глюкозы – столярный клей, который способен создавать прочную, водостойкую трехслойную фанеру.