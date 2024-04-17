В рамках проведения профилактической акции ´Нет жестокости и насилию в мире детства!´ 5 апреля 2024 года в нашем дошкольном учреждении организован Единый день профилактики жестокости и насилия в отношении детей и подростков.
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