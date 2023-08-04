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ТАСС: Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

ТАСС: Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов не принял предложение о подготовке предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга.

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