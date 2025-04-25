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Никита Михалков рассекретил "закрытый документ" МИД ФРГ: "Потомки гитлеровских палачей" внесли русских в чёрный список

Никита Михалков рассекретил "закрытый документ" МИД ФРГ: "Потомки гитлеровских палачей" внесли русских в чёрный список

Никита Михалков рассекретил "закрытый документ" МИД ФРГ. Оказалось, "потомки гитлеровских палачей" внесли русских и белорусов в чёрный список.

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Игорь
&quot;Никита Михалков рассекретил &quot;закрытый документ&quot; МИД ФРГ: &quot;Потомки гитлеровских палачей&quot; внесли русских в чёрный список&quot;. Дядя Никиты Михалкова Михаил Михалков: В 1941 году в начале Великой Отечественной войны служил в особом отделе (который впоследствии стал входить в «Смерш») Юго-Западного фронта. В сентябре 1941 после падения Киева попал в плен к немцам и оказался в лагере для военнопленных. Опираясь на превосходное владение немецким языком и представив себя в качестве этнического немца (фольксдойче) с Украины, получил должность на кухне (???) при 2-й танковой дивизии СС «Рейх».  &quot;В конце войны он перешёл фронт в Латвии, переодевшись (???) в форму убитого гаупштурмфюрера 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова». &quot;На советской стороне он был арестован , но, чтобы не считаться изменником Родины, говорил по-немецки, выдавая себя за немца[a]. Он сообщил, что в 1941 году был сотрудником НКВД и является братом Сергея Михалкова. После подтверждения личности Михаил Михалков был переправлен в Москву, где он стал секретным агентом во внутренней тюрьме госбезопасности на Лубянке. Под видом заключённого он налаживал дружеские отношения с другими заключёнными, добывал у них ценную информацию, которую затем передавал следователям НКВД. Вскоре он сам был обвинён в шпионаже в пользу Германии и отбыл пять лет заключения, сначала в Лефортовской тюрьме, позднее в одном из лагерей на Дальнем Востоке&quot;. &quot;Имеет ряд государственных наград СССР, в том числе орден Отечественной войны 2-й степени («юбилейное» награждение 1985 года)[3]&quot;. Михалковым все прощается, почести после позора возвращаются.  Ходят в церковь, молятся, иконки кругом лишь для вида, в душе же бес с мамоной в карты играют, &quot;ценностей&quot; там больше нет никаких. Брата моего же деда расстреляли за рассказанный на току анекдот. Фамилия другая, всего-лишь Рудинский.
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