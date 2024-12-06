Уничтожение МКС может нанести ущерб озоновому слою

Международная космическая станция / © NASA Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США утверждают, что риск вывода из эксплуатации станции для Земли невелик, однако другие эксперты в этом не уверены.
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