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Воспитанник «Краснодара» Куликов – игрок 2Drots

Воспитанник « Краснодара » Александр Куликов присоединился к 2Drots. Клуб объявил о подписании 20-летнего левого защитника.

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