Следствие продолжает устанавливать обстоятельства гибели людей в результате происшествия в Республике Дагестан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.
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