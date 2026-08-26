Западные эксперты предположили основную тему переговоров главы ЦРУ в России

Визит главы ЦРУ в Россию Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф совершил визит в Россию, целью которого, по предположениям западных экспертов, стало обсуждение конфликта между США и Ираном.
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