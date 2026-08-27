Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что идея принудительного призыва женщин в Вооружённые силы является самоубийственной для страны, которая уже переживает глубочайший демографический кризис.
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