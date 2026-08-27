НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом

Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что идея принудительного призыва женщин в Вооружённые силы является самоубийственной для страны, которая уже переживает глубочайший демографический кризис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
iv
igor vinogradov
удивил,оказывается у хохлов есть моск...
Ответить
1 м.