Чтобы дачный сезон стартовал благополучно: врач Ткачева дает советы, как изменить свое питание и поведение, чтобы не надорваться на даче Ольга БезродняяПеред началом дачного сезона врачи настоятельно рекомендуют пожилым людям изменить свой рацион и постепенно вводить физическую активность в свою жизнь.