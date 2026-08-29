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Аргументы недели

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Паводок в Непале вызван глобальным потеплением

Паводок в Непале вызван глобальным потеплением

Гигантский поток воды, льда, грязи и камней прошел более 170 километров по долине реки Бхоте-Коси в Непале, на дороге между Катманду и Лхасой.

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