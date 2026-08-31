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«Распятая» актриса, провокации и шаг до тюрьмы: кто он — настоящий Богомолов и что за история с жесткой подставой Михалкова

«Распятая» актриса, провокации и шаг до тюрьмы: кто он — настоящий Богомолов и что за история с жесткой подставой Михалкова

На театральной сцене он — провокатор, заставляющий зрителей то аплодировать стоя, то вскакивать с мест и покидать зал.

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