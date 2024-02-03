Политолог Беннет рассказал о попытке США создать видимость войны на Ближнем Востоке

Политолог Скотт Беннет считает, что удары США по Сирии и Ираку в ответ на атаку американской базы на севере Иордании — это маневр администрации американского лидера Джо Байдена, который нужен, чтобы отвлечь мировое внимание от внутренних проблем США.
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