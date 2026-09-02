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Царьград

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Берлин обвинил Россию в инциденте с БПЛА в Лейпциге

Берлин обвинил Россию в инциденте с БПЛА в Лейпциге

Мария Захарова предупредила о решительной реакции Москвы на антироссийские меры Германии, связанные с инцидентом в Лейпциге 5 августа.

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