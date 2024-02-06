Им приходится по несколько часов стоять в очереди вместе с детьми: «Врачи ведут прием до последнего»

В детской больнице Чебоксар ответили на недовольство очередями: "Врачи ведут прием до последнего"! С чем связано долгое ожидание приема? Жители Чебоксар рассказали, что им приходится по несколько часов стоять в очереди вместе с детьми, чтобы попасть на прием к педиатру.