OpenAI противоборствует Маску, стремящему заблокировать преобразование компании

В минувшую пятницу, 13 декабря, OpenAI обратилась к федеральному судье в Калифорнии с просьбой отклонить ходатайство миллиардера Илона Маска о приостановке преобразования производителя ChatGPT в коммерческую компанию, передает Reuters.
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