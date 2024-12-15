Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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OpenAI противоборствует Маску, стремящему заблокировать преобразование компании

OpenAI противоборствует Маску, стремящему заблокировать преобразование компании

В минувшую пятницу, 13 декабря, OpenAI обратилась к федеральному судье в Калифорнии с просьбой отклонить ходатайство миллиардера Илона Маска о приостановке преобразования производителя ChatGPT в коммерческую компанию, передает Reuters.

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