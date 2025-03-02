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"Я ушла из медицины — пищу от восторга": Исповедь врача, от которой становится больно

"Я ушла из медицины — пищу от восторга": Исповедь врача, от которой становится больно

Царьград Коллаж Царьграда Медики бегут из профессии. На врачебных форумах даже появился особый жанр — "исповедь увольняющегося".

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Так за такие деньги они так и лечат... все испытала на себе. Пишу о наших врачах. Дотянули меня до онкологии. Теперь будут лечить в онкоценте. А всего - то надо было отправить к фтизиатру, дать направления на сдачу мокроты и на онкомаркеры. Но при прохождении диспансеризации у них был один ответ- &quot; Все у вас хорошо&quot;. Теперь по их вине мне придется лечиться от онкологии.
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15 час.
Игорь Василевский
Зато руководство медициной красиво рапортует... Типа, справно все, расцветаем и пахнем благородно... А по факту - позорище неимоверное...
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14 час.
Астон Мартин
а это сейчас главное - отрапортовать &quot;правильно&quot;🥸
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14 час.
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