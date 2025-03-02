"Я ушла из медицины — пищу от восторга": Исповедь врача, от которой становится больно

Людмила Петрухина

Так за такие деньги они так и лечат... все испытала на себе. Пишу о наших врачах. Дотянули меня до онкологии. Теперь будут лечить в онкоценте. А всего - то надо было отправить к фтизиатру, дать направления на сдачу мокроты и на онкомаркеры. Но при прохождении диспансеризации у них был один ответ- " Все у вас хорошо". Теперь по их вине мне придется лечиться от онкологии.