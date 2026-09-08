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Царьград

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Пенсионные накопления до 440 тыс. рублей можно получить одной суммой

Пенсионные накопления до 440 тыс. рублей можно получить одной суммой

Доцент Финансового университета Игорь Балынин сообщил, что пенсионные накопления до 440 тыс. рублей можно получить разово.

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