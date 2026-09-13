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RT Russia

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ВС России ударили по ВСУ на внешнем кольце окружения в Харьковской области

ВС России ударили по ВСУ на внешнем кольце окружения в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что российские бойцы из группировки войск «Север» на внешнем кольце окружения нанесли поражение ВСУ в районах Новоалександровки и Приколотного в Харьковской области «На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Новоалександровка и Приколотное Харьковской области», — указывается в сводке ведомства.

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