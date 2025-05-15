Передовой опыт: ремрота группировки «Днепр» за месяц ставит в строй танковый батальон

В населенном пункте присутствие ремонтного подразделения ничто не выдает. Место дислокации выглядит как сельхозпредприятие, которое после боев пытается наладить свою работу — на территории красуются каркасы старой техники, обломки кирпича и шифера.
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