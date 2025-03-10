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В Иране опровергли получение письма Трампа по ядерной сделке

В Иране опровергли получение письма Трампа по ядерной сделке

Иран не получал письма от главы Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 10 марта, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, пишет агентство .

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