В Иране опровергли получение письма Трампа по ядерной сделке

Иран не получал письма от главы Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 10 марта, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, пишет агентство .
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