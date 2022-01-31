Минкульт Латвии внедряет план "сплочения общества", где русским отведена роль «оккупанта»

Минкульт Латвии готовится внедрять очередной план сплочения латвийского общества, призванный объединить латышей и русских Латвии в одну гражданскую нацию Центральной частью этого плана должно стать обучение населения «правильной» истории Латвии.
Минкульт Латвии готовится внедрять очередной план сплочения латвийского общества, призванный объединить латышей и русских Латвии в одну гражданскую нацию Центральной частью этого плана должно стать обучение населения «правильной» истории Латвии.
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