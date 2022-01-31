News Front - Новостной Фронт

8 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Путько
    . . . они думали , мы тут столы им накроем . . . и будем ждать с улыбкой на устах , как у них принято , ан нет . . . ...Америка не собира...
  • Сергей Путько
    . . . а это как себя поведёшь . . .Линия пройдет по ...
  • Сергей Саенко
    У Булгакова есть основополагающая реплика:"Варенуха, ты русский язык понимаешь? Не..." Вот так, западлючие коллеги ни...Готов ли Запад пе...

Минкульт Латвии внедряет план "сплочения общества", где русским отведена роль «оккупанта»

Минкульт Латвии внедряет план "сплочения общества", где русским отведена роль «оккупанта»

Минкульт Латвии готовится внедрять очередной план сплочения латвийского общества, призванный объединить латышей и русских Латвии в одну гражданскую нацию Центральной частью этого плана должно стать обучение населения «правильной» истории Латвии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх