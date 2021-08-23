Закон и Порядок

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Всемирно известный режиссёр нанёс «удар под дых» украинским националистам

Всемирно известный режиссёр нанёс «удар под дых» украинским националистам

Мамкины фашисты-кинематографисты все еще не могут выловить из стаканов с виски выпавшие челюсти — на торжественном закрытии Одесского кинофестиваля культовый режиссер Терри Гиллиам громогласно заявил со сцены: «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса».

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