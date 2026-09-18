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Курские новости

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Более 3 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность выборов в Курской области

Более 3 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность выборов в Курской области

В Курской области спасатели проверили 704 объекта с 839 избирательными участками, особое внимание уделив пожарной автоматике и электрооборудованию.

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