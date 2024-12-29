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Сухой шампунь: секретный помощник для объема

Сухой шампунь: секретный помощник для объема

Он позволяет освежить волосы, придать им объем и текстуру, не прибегая к ежедневному мытью. Как выбрать сухой шампунь? Выбор сухого шампуня зависит от типа ваших волос и желаемого результата: Тип волос:Жирные волосы: Ищите шампуни с абсорбирующими компонентами, такими как крахмал (рисовый, кукурузный, тапиоковый), каолин или цинк.

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