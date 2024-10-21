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Царьград

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Сибирячке, обманувшей маркетплейс на 1,2 млн рублей, грозит реальный срок

Сибирячке, обманувшей маркетплейс на 1,2 млн рублей, грозит реальный срок

Девушка бесплатно получала заказанные товары.Жительница Красноярска обманула маркетплейс на 1,2 млн рублей, обнаружив, что товары в корзине автоматически приобретают статус «оплачено».

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