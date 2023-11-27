ФФККР: Валиева одержала важную победу на этапе Гран-при России в Москве

Федерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте опубликовала отчет о прошедшем в Москве шестом этапе Гран-при России, отметив важность победы в женских одиночных соревнованиях Камилы Валиевой.
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